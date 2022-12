Eine Hochzeit zu Weihnachten

1 Stunde 24 Minuten

An Weihnachten vor zwei Jahren haben sich Emily und Ben kennengelernt. Nun soll ihre Traumhochzeit auch an Weihnachten stattfinden. Dann wird Emily aber von ihrem Chef zu einem Sonderauftrag in Florida geschickt und Ben muss sich alleine um die Hochzeitsvorbereitungen kümmern. Während er sich mit der Auswahl der Blumen und abspringenden Organisten herumschlägt, verhindert ein Schneesturm Emilys Rückreise. Wird sie es noch rechtzeitig zurück nach Hause schaffen, um ihr Weihnachtsmärchen perfekt zu machen?