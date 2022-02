Wenn Geld für eine gute Sache arbeitet

Folge 16 15 Minuten

In Zeiten niedriger Zinsen suchen viele Menschen nach Wegen, ihr Erspartes gewinnbringend anzulegen. Manche denken dabei an Immobilien, andere an Aktien. Ob die Investition aber ethisch ist, die Frage stellen sich die wenigsten. Und kaum einer würde auf die Idee kommen, sein Geld einem Ordensmann anzuvertrauen. Dass sich aber genau das in vielerlei Hinsicht bezahlt machen kann, davon erzählt dieser Beitrag.