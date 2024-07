Vom Suchen und Finden (2/2)

Was können wir aus den Gleichnissen vom verlorenen Sohn, der verlorenen Münze und dem verlorenen Schaf lernen? Bayless Conley zeigt in dieser Predigt, wie gerne Gott mit uns zusammenarbeiten möchte, um verlorene Menschen zu erreichen. Er ermutigt dazu, ein Zeugnis zu sein und Menschen in unserem Umfeld, die auf der Suche sind, von Gottes Liebe zu erzählen.