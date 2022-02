Matthäus 7,7-11

Folge 340 11 Minuten

"Bittet, so wird euch gegeben" - Jesus ruft ausdrücklich dazu auf, Gott um Hilfe zu bitten. Dabei weiß er doch auch so, was wir brauchen! Aber das Gespräch mit Gott ist ein Ausdruck der Liebe und des Vertrauens und deswegen wichtig, sagt Ulrich Parzany. Und er weiß: auf Gott hofft man nicht vergeblich.