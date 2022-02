Den Willen Gottes erkennen (1): Gottes Wille in Ihrem Leben

Folge 320 27 Minuten

"Ich schaffe das allein" - ein Motto, nach dem auch viele Christen leben, meint Dr. Charles Stanley. Dabei wünsche Gott sich, dass wir unser Leben mit seiner Hilfe meistern und unsere Entscheidungen nach seinem Willen treffen, denn er hat das Beste für uns im Sinn. Aber was bedeutet "Wille Gottes" überhaupt? Und wie können wir herausfinden, was sein Wille für uns ist? Dr. Stanley gibt Antworten und erklärt, wie wir es schaffen können, unser Leben an Gottes Willen auszurichten.