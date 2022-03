Große Erwartungen

Staffel 6 Folge 6 58 Minuten

Davey ist nicht gut in der Schule und möchte lieber arbeiten gehen. Hetty will das natürlich auf keinen Fall. Da bringt Olivia Hetty auf die Idee, dem Wunsch des Jungen nachzugeben. Davey fängt also in der Konservenfabrik an. Dabei hat Jasper eine Idee, was Davey wirklich helfen kann, ihn zum Lernen zu bewegen.