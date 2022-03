Der König des Broadway

Staffel 7 Folge 7 58 Minuten

Das Auftauchen von Rudy und Betty Blaine, einem Liedschreiber-Duo aus New York, sorgt in Avonlea für ziemlichen Aufruhr. Schließlich gibt es Gerüchte, dass die beiden enge Kontakte zum Königshaus pflegen. Felix wittert eine Gelegenheit, um aus der Anwesenheit der Broadway-Stars einen Vorteil zu schlagen. Schließlich hat Jasper gerade ein neuartiges Tonaufnahmegerät erfunden, das Felix den beiden vorstellen will. Die Blaines sind allerdings viel mehr an Alecs Gesangsstimme als an dem Aufnahmegerät interessiert. Sie wollen ihn und seine Familie sogar mit an den Broadway nehmen ...