Bistum Utopia 2040 - Wie eine blühende Kirche der nahen Zukunft aussehen kann

Nur wer von einer leuchtenden Zukunft der Kirche träumen kann, der wird sie auch erleben. Davon ist Prof. Dr. Dr. Elmar Nass, Professor für Wirtschafts- und Sozialethik an der Wilhelm-Löhe-Hochschule in Fürth überzeugt. Er wagt es, von einer blühenden Kirche der nahen Zukunft zu träumen. In dem von ihm ersonnenen Bistum Utopia des Jahres 2040 stehen Freundschaft mit Gott, Glaubensfreude und einladendes Bekenntnis zu Christus im Vordergrund. Wie sich der Aachener Domvikar eine glaubensstarke Kirche 2040 konkret vorstellt und welche Wege er zu ihrer Realisierung vorschlägt, erörtert er im Gespräch mit Anselm Blumberg.