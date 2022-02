Wie weit gehst du? - 3 Tage mit Gott im Wald

29 Minuten

Was passiert, wenn sich eine Gruppe von Männern aufmacht, um Gott in der Wildnis zu begegnen? Jonathan Glauer, Jonathan Förster, Thomas Kaufmann und einige Freunde aus ihrer Heimatgemeinde wagen das Abenteuer Charakterwochenende im Wald. Dort treffen sie auf Christen anderer Gemeinden, die sich ebenfalls herausfordern lassen wollen. Ziel ist es, Gott näherzukommen. Doch der Weg zum Ziel ist steinig, in diesem Fall auch schlammig, und nicht leicht zu gehen ... Das Format stammt von der überkonfessionellen Männerbewegung "Der vierte Musketier". Die viertägigen Reisen in der Natur sollen Männern die Chance geben - fernab vom Alltag - ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen.