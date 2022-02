Matthäus 9,1-8

Folge 352 11 Minuten

Jesus heilte einen Gelähmten und bekam dafür nicht nur Lob. "Was denkt ihr so Böses in eurem Herzen?", fragte er daher die Menschen. Diese Frage richtet sich auch an uns. Warum wir zum Leben mit Gott die Vergebung der Sünden durch Christus brauchen, erklärt heute Ulrich Parzany.