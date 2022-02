Folge 358 11 Minuten

Wie zerstreute Schafe ohne Hirten - so findet Jesus das Volk vor. Doch er sieht, was aus diesem Elend erwachsen kann, wenn wir uns in Gottes Hände begeben und Vergebung erfahren: "Die Ernte ist groß!" Ulrich Parzany erklärt anhand Matthäus 9,35-38, warum wir alle als Erntehelfer gebraucht werden.