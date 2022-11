Matthäus 13,47-52

Staffel 1 Folge 388 11 Minuten

Jesus wiederholt in den Evangelien seine Worte zum Endgericht und fragt am Ende seiner Rede: "Habt ihr es verstanden?" Ulrich Parzany ermutigt, seine Worte nicht nur zu verstehen, sondern auch anzunehmen. Was das bedeutet, erklärt er in der Sendung.