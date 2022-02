Matthäus 14,22-33

Folge 393 11 Minuten

Als Jesus seine Jünger allein vorausschickt, mit dem Boot über den See Genezareth zu segeln, vergeht einige Zeit, bevor er nachkommt. Mitten in der Nacht geht er über das Wasser und die Jünger glauben, ein Gespenst zu sehen. Als Jesus sich offenbart, ist es Petrus, der sich traut, zu ihm auf das Wasser zu gehen - doch er zweifelt und droht zu versinken. Manchmal geht es uns genau wie Petrus, sagt Ulrich Parzany. Doch wie Petrus können auch wir uns sicher sein, dass Jesus uns in solchen Situationen festhält und vor dem Versinken schützt.