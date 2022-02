Matthäus 15,29-31

Folge 398 11 Minuten

In den Evangelien gibt es unzählige Berichte, in denen sich Menschen in Not an Jesus wandten und dieser ihnen ihre Nöte nahm und Krankheiten heilte. Doch was bedeutet dies für uns? Ulrich Parzany spricht über die Auswirkungen der Heilung durch Jesus auf den Glauben und darüber, dass die Errettung durch den Messias bereits Jahrhunderte früher vorhergesagt wurde.