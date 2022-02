Matthäus 16,24-28

Folge 404 11 Minuten

"Wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen." Das sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern. Ulrich Parzany merkt an, dass diese Bibelstelle heutzutage teilweise falsch verstanden wird. Er zeigt, was Jesus damit wirklich meinte - denn zur Zeit Jesu hatte diese Aussage eine sehr klare Bedeutung.