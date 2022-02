Matthäus 18,6-9

Folge 411 11 Minuten

"Wenn dich dein Auge zum Abfall vom Glauben verführt, dann reiß es raus - lieber du gehst mit einem Auge ins Himmelreich, als mit zweien in das ewige Feuer." Mit diesen scharfen Worten schockiert Jesus bis heute einige Menschen. Ulrich Parzany erklärt, was genau es mit diesen Worten auf sich hat und verdeutlicht, dass sie genauso liebevoll sind, wie alles andere, was Jesus gesagt hat.