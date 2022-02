Folge 448 11 Minuten

In der Bibelstelle Matthäus 25,1-13 geht es um das Gleichnis von Jungfrauen, die auf einen Bräutigam warten. Die eine Hälfte der wartenden Frauen handelt klug, die andere aber töricht. Ulrich Parzany erklärt, was es mit dem Gleichnis der Jungfrauen auf sich hat und was wir daraus lernen können.