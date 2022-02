Matthäus 26,6-13

Folge 452 11 Minuten

Am Abend vor Jesu Kreuzigung feiert er gemeinsam mit seinen Jüngern, Martha und Maria das Passahfest. Als Akt der Liebe salbt Maria Jesus an diesem Abend mit teurem Öl. Ulrich Parzany zeigt, wie bedeutsam es ist, eine so verschwenderische Liebe für Jesus zu haben.