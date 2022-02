Von Damaskus nach Dortmund - Reise in ein neues Leben

23 Minuten

Als Ahmad Jasim in Syrien angeschossen wird, flieht er mit seiner Familie. Ein langer Weg liegt vor ihnen: über den Landweg nach Libyen und übers Mittelmeer bis Italien gelangen sie schließlich nach Deutschland. Eine neue Heimat findet Jasim in Dortmund mithilfe des Vereins Stern im Norden e. V. Dort hilft er nun mit seinen Sprachkenntnissen, Erfahrungen und Kochkünsten anderen Menschen mit Fluchterfahrung, in Deutschland anzukommen.