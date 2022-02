Hour of Power - Musik: Advent (1)

Staffel 1 Folge 56 25 Minuten

Eine Auswahl der schönsten Advents- und Weihnachtslieder aus den Gottesdiensten von Hour of Power zur Einstimmung auf die Adventszeit. Unter anderem mit der Band "Who's Clayton", die die Lieder "The First Noel" und "I Have Seen the Light" zum Besten geben.