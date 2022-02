Wie eine Pommesbude zu einem besonderen Ort wird

Folge 18 15 Minuten

Als Schwester Bettina und ihre Gemeinschaft in Frankfurt eine Pommesbude eröffneten, war das Echo in den Medien groß. Wie kommen Schwestern dazu, Pommes mit Mayo zu verkaufen? Doch natürlich steckt hinter der Idee mehr: Die Pommesbude ist längst zu einem Ort geworden, an dem Menschen noch viel mehr erwarten dürfen als einen leckeren Imbiss.