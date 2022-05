Fliegen für Gottes Herrlichkeit - Die Orville-Rogers-Story

43 Minuten

"Jesus ist nicht nur gekommen, damit wir ewiges Leben haben. Er ist auch gekommen, damit wir ein erfülltes Leben haben. Und ich hab ihn beim Wort genommen". Orville Rogers wollte schon als kleiner Junge Pilot werden. Er flog Maschinen jeder Größe, ob bei der Airforce oder einer privaten Fluggesellschaft. Doch besonders große Freude machte es ihm, Flugzeuge für Missionspiloten an deren Einsatzorte zu bringen. Seine zweite große Leidenschaft gilt dem Wettkampf-Laufen. Einige Weltrekorde hält Rogers bis heute. Doch in allem, was er tut, gibt er dem Herrn die Ehre. In dieser Doku erzählt der über 100-Jährige aus seinem bewegten Leben. Orville Rogers starb am 14. November 2019 im Alter von 101 Jahren.