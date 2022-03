Samson ist zum Befreier Israels berufen, doch er interessiert sich hauptsächlich dafür, wie er bei den Frauen Eindruck schinden kann. Eines Tages verliebt er sich in eine hübsche Philisterin. Da sie eine Sklavin des Philisterkönigs ist, muss dieser der Ehe zustimmen. Prinz Rallah sieht seine Chance, um den Widerstand der Hebräer endgültig zu brechen und so gerät Samson ins Zentrum der Intrigen am Königshof. Er muss sich schließlich entscheiden: Geht er seinen eigenen Weg oder folgt er dem Ruf Gottes?