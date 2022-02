Das lebendige Wort - Waldemar Grab

1 Stunde 28 Minuten

Vom Regierungsflieger aufs Traumschiff und vom Klavier auf die Kanzel. Waldemar Grabs Leben ist wahrlich nicht gewöhnlich verlaufen. Mit jungen Jahren arbeitet er als Chefsteward an Bord der Kanzlermaschine und fliegt mit Helmut Schmidt um die Welt. Auf den Partys der High Society ist er immer dabei - auch als beliebter Entertainer am Klavier. Sein musikalisches Talent bringt ihn schließlich als Pianist auf das Traumschiff. Durch eine Hotelbibel in seiner Luxuskabine findet er zum Glauben und beginnt noch mit Mitte vierzig ein Theologiestudium. Im Magdeburger Dom hält er eine berührende Predigt, gibt sehr private Einblicke in sein Leben und präsentiert zahlreiche Lieder aus seinem umfassenden Repertoire.