Bocelli Christmas Special

Matt und Laurie Crouch besuchen Andrea Bocelli, einen der berühmtesten italienischen Sänger, und seine musikalische Familie in ihrer Heimat, der Toskana. In der Kirche, in der er getauft wurde, gibt Andrea Bocelli eine Auswahl seiner liebsten Weihnachtslieder zum Besten. Highlights der Sendung sind ein gefühlvolles Duett mit seinem Sohn Matteo und ein Interview mit Sängerin Francesca Battistelli. Im Gespräch mit Matt und Laurie Crouch erzählt Andrea Bocelli, was der Glaube an Gott für ihn bedeutet. Ein feierliches Weihnachtsspecial mit wunderschöner Musik und ermutigenden Interviews, das die Familie in den Mittelpunkt rückt.