Ganz großes Tennis

Folge 150 25 Minuten

Rund 36% der Kinder in Israel leben unterhalb der Armutsgrenze. Die gemeinnützige Organisation "Israel Tennis and Education Center" fördert jedes Jahr über 20.000 von ihnen. Die im ganzen Land verteilten 14 Zentren sind ein Beispiel von gelebter Koexistenz in Israel. Hier erhalten jüdische und arabische Kinder kostenlosen Tennisunterricht, können an Bildungsprogrammen teilnehmen und werden mit warmen Mahlzeiten versorgt. Das ITEC konnte seit 1976 über 500.000 Kindern helfen. Faszination Israel hat eine dieser Einrichtungen in Ofakim besucht, im Grenzgebiet zum Gazastreifen.