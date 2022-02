Nimer aus Arabien: Ein gefährlicher Weg

Folge 62 24 Minuten

"Wer den Islam verlässt, der muss sterben." Nimer hat die Stimme seines Religionslehrers noch genau im Ohr. Trotzdem geht er in eine Kirche und besorgt sich eine Bibel. Dann begegnet ihm Jesus in der Nacht und er weiß: Ich muss Jesus folgen. Als seine Familie davon erfährt, werden Nimer und seine Frau massiv unter Druck gesetzt - sie schweben in Lebensgefahr.