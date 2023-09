Was wir von Mose lernen können (11/12): Nach dem Versagen

An manchen Tagen haben wir keine Probleme damit, Gott zu vertrauen. An anderen wiederum ist es sehr einfach, im Glauben zu versagen und nicht das Vertrauen in Gott zu legen. In solchen Momenten ist es sehr einfach, Sünden in sein Leben zu bringen. Fühlt man dann Reue kann Gott durchaus vergeben. Das heißt jedoch nicht, dass eine Strafe nicht auf einen zukommen kann. Dr. Charles Stanley spricht darüber, wie wichtig es ist, nicht im Glauben zu versagen und so von Sünde verschont zu bleiben.