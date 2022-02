Ein Tag mit Visionären - Israelnetz TV - Die Doku

Folge 2 23 Minuten

Moderator Doron Schneider besucht in dieser Sendung von Israelnetz TV das Weingut Tura in Samaria. Hier folgt die Israelin Vered der biblischen Prophezeiung aus Jeremia 31: "Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias". Außerdem trifft er den Rennfahrer Remi Samuel, der den Traum hat, in Israel eine internationale Rennstrecke aufzubauen.