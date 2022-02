Ein Tag am Toten Meer - Israelnetz TV - Die Doku

Folge 1 22 Minuten

Zu Besuch bei einem Dattelplantagenbesitzer am Toten Meer. Wie kommt es, dass in dieser unwirtlichen Gegend die saftigsten und süßesten Datteln Israels wachsen? Warum findet sich auf den Verpackungskartons kein Hinweis darauf, dass diese Datteln aus Israel kommen? Und was sagt eigentlich die Bibel über die Zukunft des Toten Meeres? Diesen und anderen Fragen geht Moderator Doron Schneider in dieser Sendung von Israelnetz TV auf den Grund.