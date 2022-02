Ostern - eine wahre Geschichte

29 Minuten

Die Oster-Ereignisse bilden das Zentrum des christlichen Glaubens. Regisseur David Batty zeigt den Höhepunkt von Jesu Wirken auf der Erde in seiner eng am Bibeltext orientierten Verfilmung: Von Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntag über den Tod am Kreuz bis hin zu seiner Auferstehung und dem Auftrag an die Jünger, das Evangelium in die Welt hinauszutragen.