Eine außergewöhnliche Wallfahrt nach Rom

Folge 2 24 Minuten

Pilgergruppen aus allen Diözesen in Deutschland machen sich auf den Weg nach Rom - mit dabei ist auch Alexandra. Das Besondere an dieser Wallfahrt: es ist eine Reise von Menschen mit Behinderung und ihren Helfern. Gemeinsam haben sie sich auf den Weg gemacht, um in Rom Historisches und Spirituelles an Straßen und Plätzen zu erkunden und in den einzigartigen Basiliken der Heiligen Stadt Messen zu feiern.