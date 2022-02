Frei von Magersucht und Depressionen

Folge 9 5 Minuten

Als Kind fühlt Romina sich unerwünscht und entwickelt Ängste. In der Pubertät kommen Magersucht, Depressionen und Albträume hinzu. Am Tiefpunkt angekommen, begeht sie einen Selbstmordversuch. Auf der Intensivstation hat sie einen eindrücklichen Traum. Eine Stimme sagt ihr: "Romina, fang an zu leben. Das ist deine zweite Chance." Doch die Ärzte haben sie bereits aufgegeben.