Ruth Lapide zum 90. Geburtstag

7 Minuten

Die bedeutende jüdische Religionswissenschaftlerin Ruth Lapide wurde am Schawuot (jüdisches Wochenfest) 1929 in Mittelfranken geboren. Aus dem Programm von Bibel TV ist sie durch ihre vielen spannenden Interviews zum jüdisch-christlichen Verständnis nicht Wegzudenken. Zu ihrem 90. Geburtstag ehrt Bibel TV Ruth Lapide mit einem Zusammenschnitt einiger Highlights der Talk-Reihe "Die Bibel aus jüdischer Sicht". Stets an ihrer Seite Moderator Henning Röhl.