Arena der Elefanten

Staffel 1 55 Minuten

Der trockene Norden Namibias. Nirgendwo sonst auf der Welt versammeln sich so viele Elefanten an einem Ort. Hier stehen Konflikte auf der Tagesordnung. Die Biologin Caitlin O'Connell beobachtet die grauen Riesen aus nächster Nähe. Sie kennt die einzelnen Elefanten genau. Und ihr fällt auf: In diesem Jahr ist etwas anders. Der langjährige Leitbulle fehlt. Doch ohne Oberhaupt droht die Elefantengesellschaft ins Chaos zu stürzen. Es entbrennt ein Machtkampf in der Arena der Elefanten.