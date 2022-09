Giraffen - Giganten hautnah

51 Minuten

Giraffen sind wahre Giganten. Groß und schlank wirken sie elegant und erhaben. Dabei stecken ungeahnte Kräfte in ihnen. Wie verteidigen sie sich beispielsweise gegen Löwenangriffe? Warum können Giraffen sogar die stacheligsten Pflanzen wie etwa Kakteen fressen? Die Doku begleitet die Tiere in ihrem Lebensraum und hält so manche Überraschung bereit.