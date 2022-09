Planet der Papageien

Staffel 1 59 Minuten

Farbenprächtiges Gefieder, schlaues Köpfchen und immer neugierig - das lieben viele Menschen an Papageien. Dennoch wird immer mehr an natürlichem Lebensraum von den Menschen zerstört. Inzwischen leben mehr Papageien in Städten als in ihren natürlichen Umgebungen. Aber können sie wirklich in den großen Städten der Welt überleben? Der hellrote Ara ist vom Aussterben bedroht. Eine Forschungsstation in Playa del Carmen, Mexiko züchtet diese seltenen Tiere, um sie dann auszuwildern. Kann ihre Art so überleben?