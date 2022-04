Ja, ich will! Vier Paare auf ihrem einzigartigen Weg ins Eheglück

1 Stunde 35 Minuten

Sie alle haben das gleiche Ziel, doch der Weg dorthin könnte unterschiedlicher nicht sein. Vier Paare stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit. So verschieden wie ihr Glaube und ihre Traditionen sind auch ihre Riten und Bräuche. Ob in der Kathedrale von Chartres, in Prinzessinnenkleidern aus Tausendundeiner Nacht oder unterm jüdischen Hochzeitsbaldachin - sie sind mit ganzem Herzen dabei, damit ihr großer Tag unvergesslich wird.