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ab 6
Nehemia bleibt stark
Staffel 3 Folge 34
26 Minuten
Superbuch bringt Chris, Joy und Gizmo zu einem Mann, der Spott und Gefahr überwunden hat, um eine wichtige Aufgabe für Gott zu erledigen: Nehemia. Können die drei aus dem, was sie mit Nehemia erleben, auch etwas für ihr eigenes Leben lernen?
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Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 6 Jahren
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2016-2016
Verfügbar bis: 05.06.2026 um 05:15 Uhr