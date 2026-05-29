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ab 6

Nehemia bleibt stark

Staffel 3 Folge 34
26 Minuten

Superbuch bringt Chris, Joy und Gizmo zu einem Mann, der Spott und Gefahr überwunden hat, um eine wichtige Aufgabe für Gott zu erledigen: Nehemia. Können die drei aus dem, was sie mit Nehemia erleben, auch etwas für ihr eigenes Leben lernen?

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2016-2016

Verfügbar bis: 05.06.2026 um 05:15 Uhr