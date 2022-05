Der Rosenbalsam der Marienschwestern

Folge 3 24 Minuten

"Die Rose ist eine Blume der Zuwendung", sagt Schwester Anna. Im Kloster der Marienschwestern von Karmel in Linz stellt sie aus Rosenblättern Salben her. Die Dokumentation gibt einen Einblick in das Leben der Karmelitinnen - zwischen Salben- und Likörherstellung, Schweinezucht und Gebet.