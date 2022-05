Die Delikatessen der Mönche von Gut Aich

Folge 4 25 Minuten

Essen mit allen Sinnen - darauf kommt es an, weiß Prior Johannes Pausch. Dementsprechend sorgfältig überwacht er die Herstellung der beliebten Delikatessen des Benediktinerklosters Gut Aich im Salzkammergut. Besonders die Herstellung erlesener Liköre benötigt viel Fingerspitzengefühl, denn die Kräuter sind in jedem Jahr anders. Mithilfe eines heute seltenen Verfahrens, der grünen Extraktion, entfalten sie ihr ganzes Aroma. So entsteht zum Beispiel auch der beliebte Tannenwipfel-Rachenputzer.