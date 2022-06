Herrgotts-Apotheke Maria-Rickenbach

Folge 7 24 Minuten

Seit über hundert Jahren sind die Benediktinerinnen in Rickenbach für ihre Tees und Salben bekannt. Aber was macht sie so besonders? "Gottes Gaben" gibt Einblick in das Leben der Nonnen und ihre Kräuterwelt der Alpen.