Zwetschgentraum aus Jakobsbad

Folge 8 25 Minuten

Genießen darf man immer im richtigen Maß, sagt Schwester Dorothea. Sie ist eine von acht Kapuzinerinnen im Kloster Leiden Christi in Appenzell. Mit Achtsamkeit und Kreativität arbeitet sie in der Klosterküche an immer neuen Rezepten. Besonders beliebt ist eine Spezialität: der Zwetschgentraum. Schwester Dorothea lässt sich bei der Zubereitung über die Schulter blicken.