Wunden an Körper und Seele heilen

Folge 20 15 Minuten

Jede siebte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Eine Diagnose, die schlagartig das ganze Leben verändert und der Beginn eines langen therapeutischen Prozesses ist, in dessen Verlauf nicht nur körperliche Wunden einer Heilung und Begleitung bedürfen. Im schwäbischen Bad Überkingen haben sich die Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul auf Rehabilitation vor allem jüngerer Brustkrebspatientinnen spezialisiert. Sie begleiten Frauen, die häufig mitten im Leben, in Beruf und Familie stehen und nun wieder Vertrauen in das Leben finden müssen.