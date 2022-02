Bleib dran! Treue in den Tagen der kleinen Dinge

Folge 4 1 Stunde 6 Minuten

"Heb das Senkblei auf", fordert Pastor Wes Hall auf. Er bezieht sich auf Gottes Verheißungen und darauf, auch in entmutigenden Phasen dranzubleiben. So lernen wir Gott kennen und erleben, was er in unserem Leben bewirken will. Doch, was tut man, wenn Gott auf die Gebete nicht antwortet?