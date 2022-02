Marsch des Lebens - Bergen-Belsen

13 Minuten

Ein Marsch gegen das Vergessen und für Aussöhnung: Am 2. Mai 2019 versammelten sich etwa 160 Menschen im niedersächsischen Bergen, um an einem Gedenkmarsch für die Insassen des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen teilzunehmen. Während der Nazizeit sind hier mindestens 52.000 Häftlinge aufgrund der unmenschlichen Zustände im Lager gestorben. Für Tausende Juden war es eine Durchgangsstation in ein Vernichtungslager.