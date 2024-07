Auf den Spuren von Jesus - mit Bayless in Israel (2/3)

Bayless Conley folgt den Spuren von Jesus zu dessen Wirkungsstätten in Israel, wo er passende Bibelstellen direkt vor Ort auslegt. Die dreiteilige Predigtreihe ist komplett in Israel gedreht worden und will dabei helfen, zentrale biblische Ereignisse besser zu verstehen. Damit wir auch heute noch, in unserem Alltag, auf den Spuren von Jesus unterwegs sein können.