Ein neuer Tempel

Folge 1171 26 Minuten

In der Apostelgeschichte wird von Stephanus berichtet, einem heiligen Mann, der für seine Verkündigung des Evangeliums angefeindet wurde. Diese Feindschaft seiner Gegner führte letztendlich zur Steinigung. Pastor Christian Wegert zeigt, auf welche Weisen der Widerstand gegen Stephanus geführt wurde. Er wirft dabei eine wichtige Frage auf: Was Stephanus letztendlich vor Gericht brachte, war seine Predigt über die Zerstörung des alten Tempels - aber was genau meinte er damit überhaupt?