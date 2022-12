Die Freude am Herrn ist unsere Stärke

Folge 1175 26 Minuten

Im Buch Nehemia steht: "Die Freude am Herrn ist unsere Stärke". Pastor Christian Wegert diskutiert, was dieser Vers bedeutet, und wie der Wunsch des Herrn nach Freude in der Bibel allgegenwärtig ist. Doch wie wird dieser Wunsch in der Bibel verdeutlicht? Und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um wahre Freude zu spüren? Diese und weitere Fragen werden in der Predigt behandelt.