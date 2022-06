Sweet Inspirations - Kaufe Süßes, tue Gutes

1 Stunde 37 Minuten

Maggie ist erfolgreich in ihrem Job und hat eine liebende Familie. Trotzdem fühlt sie sich unerfüllt in ihrem Leben. Den einzigen Halt bieten Maggies Freundinnen, mit denen sie durch dick und dünn geht. Dann kommt Ruth Deveroux auf Maggie zu. Sie braucht dringend Hilfe. Das Gebäude, in dem sie im Geheimen ein Frauenhaus führt, soll zwangsversteigert werden. Kurzerhand nimmt sich Maggie dem Projekt "Rettet das Frauenhaus" an. Gemeinsam mit ihren Freundinnen eröffnet sie eine Bäckerei, in der Cupcakes mit Bibelsprüchen verkauft werden. Der Erlös soll das Frauenhaus vor der Schließung bewahren. Dieses Vorhaben ist allerdings schwieriger als gedacht!